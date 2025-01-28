AFAD Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karadeniz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraf seçkisini inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" adlı karesine oy veren Karadeniz, "Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu kız" adlı fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" adlı karesini seçen Karadeniz, "Spor"da ise Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Karadeniz, tüm kategorilerde fotoğrafları incelediğini, oylamadaki fotoğrafların birbirinden özel olduğunu belirterek muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti. ???????