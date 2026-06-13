AFAD Personeli Ömer Faruk Özkan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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AFAD Personeli Ömer Faruk Özkan Hayatını Kaybetti

AFAD Personeli Ömer Faruk Özkan Hayatını Kaybetti
13.06.2026 23:03
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Rize'de kayıp kişi arayışı sırasında botun devrilmesi sonucu AFAD personeli Ömer Faruk Özkan öldü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedeninin dereden çıkartıldığı sırada botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelinin Ömer Faruk Özkan (28) olduğu açıklandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rize'de hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan (28) için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde kayıp olarak aranan bir vatandaşımıza yönelik yürütülen çalışmalar sırasında görevli personellerimizin bulunduğu botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelimizin tedavileri sürmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da, sanal medyadan yaptığı paylaşımda "Canla başla görevini yerine getirirken hayatını kaybeden kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, AFAD ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Faruk Özkan, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Rize, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Personeli Ömer Faruk Özkan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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