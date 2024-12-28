AfD Milletvekilleri Neonazilerle Toplandı - Son Dakika
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AfD Milletvekilleri Neonazilerle Toplandı

Almanya'da AfD milletvekilleri, İsviçre'de Neonazi gruplarla bir araya geldi. Toplantıda göç ve sınır dışı konuları ele alındı.

28.12.2024 12:48
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Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekillerinin, İsviçre'de, Almanya'da yasaklı olan Neonazi gruplarla bir araya geldiği öne sürüldü.

Daha önce AfD'li politikacıların Potsdam'da ırkçılarla görüştüğünü ortaya çıkarıp ülkede büyük protestoların yapılmasına neden olan medya şirketi Correctiv'in yeni araştırması sonucu, AfD'li milletvekillerinin Neonazilerle görüşmesinde göç ve yabancıların sınır dışı edilmeleri konularının ele alındığı belirtildi.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Correctiv'den araştırmacı gazeteci Jean Peters, Federal Meclis üyesi Roger Beckamp ile Brandenburg eyalet parlamentosu üyesi Lena Kotre'nin katıldığı toplantıya bir muhabiri gizlice soktuklarını ve ikilinin İsviçre'de Neonazilerle buluştuğunu tespit ettiklerini söyledi.

Peters, diğerlerinin yanı sıra Almanya'da yasaklı "Blood and Honor" isimli Neonazi grup üyelerinin de buluşmada yer aldıklarını belirtti.

Toplantı davetini, İsviçreli Neonazi grubu "Junge Tat"ın yaptığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, her iki örgütün de şiddet yanlısı olduğunun değerlendirildiği, Almanya ve İsviçre'deki yetkililer tarafından izlendiği bilgisi paylaşıldı.

Correctiv'in araştırmasına göre toplantıda, Brandenburg AfD Milletvekili Kotre'nin, İsviçre'deki toplantıda sınır dışı işlemlerinin özelleştirilmesi gerektiğini savunduğu belirtildi.

Mültecilerin kendi ülkelerine sınır dışı edilmesi amacıyla kökenlerini belirlemek amacıyla DNA örnekleri ve dil analizlerinden yararlanılması gerektiğini savunan Kotre, yasaya uymadıkları takdirde vatandaşlığa alınan Almanların vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

AfD'li Milletvekili Beckamp'ın ise siyasi hedeflerine hizmet etmek için para toplamak amacıyla, partisinin parlamento bürolarındaki Neonazi gruplarına açıktan iş ilanı verdiği öne sürüldü.

Haberde AfD'nin, Correctiv'in araştırmasıyla ilgili ARD'nin yönelttiği soruyu yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AfD Milletvekilleri Neonazilerle Toplandı - Son Dakika

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