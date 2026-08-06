Afet Farkındalık Eğitimi Çalıştayı - Son Dakika
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Afet Farkındalık Eğitimi Çalıştayı

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MEB ve Türk Kızılay işbirliğiyle afet farkındalığı eğitimi üzerine çalıştay düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Oyunlarla Afet Farkındalık Eğitimi İçerik Değerlendirme ve Uygulama Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın ilgili birimleri, taşra teşkilatlarında görevli MEB AKUB gönüllü öğretmenleri ile diğer paydaş kurum ve kuruluşların da yer aldığı çalıştay kapsamında, 10 farklı temada geliştirilen eğitsel oyunlar, pedagojik uygunluğu, içerik ve müfredat uyumu ile uygulanabilirliği açısından değerlendirildi.

"Oyunlarla Afet Farkındalığı" temalı proje kapsamında geliştirilen eğitici oyunlar ve etkileşimli senaryoların eğitim ortamlarında kullanılmasıyla, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin afet yönetimi süreçlerini oyunlar aracılığıyla akranlarıyla işbirliği içinde öğrenmeleri hedefleniyor.

Öğrencilerin güvenli davranış refleksi geliştirmeleri, okul, ev ve yakın çevrelerini gözlemleyerek, çevresel riskleri analiz edebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Söz konusu eğitsel oyunların yaş gruplarına uygun ve eğitim ortamlarında etkin şekilde kullanılabilecek materyaller haline getirilmesi planlanıyor.

"Eğitim sistemimizin her kademesinde dirençli toplum hedefine ulaşmak asli gayemizdir"

Çalıştayda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, afetlere her an hazırlıklı olmanın önemine değinerek, riskleri azaltmak ve can kayıplarını önlemenin en etkili yolunun, güçlü eğitim ile erken yaşta kazanılan farkındalık olduğunu belirtti.

Demirli, "Bütüncül bir afet yönetimi vizyonunun ilk adımı, okul öncesi çağlardan itibaren evlatlarımıza afet kültürünü aşılamak, kuramsal bilgiyi tatbikatlarla desteklemek ve bu bilinci toplumsal bir reflekse dönüştürmektir. Devletimizin tüm imkanlarıyla yürüttüğü bu stratejik mücadelede, eğitim sistemimizin her kademesinde dirençli toplum hedefine ulaşmak asli gayemizdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, uluslararası hedeflerle uyumlu şekilde atılan her adımın son derece önemli olduğunu dile getiren Demirli, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı Metin Tayarer, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Türk Kızılay Afet ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Nurdal Durmuş ile Afet Hazırlık ve Risk Azaltma Direktörü Reşit Baştuğ da katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afet Farkındalık Eğitimi Çalıştayı - Son Dakika

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