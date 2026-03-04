Afet Hazırlığı İçin Üniversitelerle İşbirliği

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında "Afete Hazır Üniversite, Afete Hazır Türkiye" işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "AR-GE projeleriyle bilimsel bilgiyi pratiğe aktaracağız" dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise "AFAD ile üniversitelerimiz arasında etkin bir koordinasyon mekanizmasının işletilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen "Afete Hazır Üniversite, Afete Hazır Türkiye" kapsamında YÖK ile AFAD Başkanlığı arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar protokolün, iki kurum arasında tesis edilen teknik bir iş birliği metni olmanın ötesinde ülkenin afetlere karşı daha dirençli, hazırlıklı ve bilinçli bir toplum olma iradesinin kurumsal bir ifadesi olduğunu söyledi. Özvar, protokolün, aynı zamanda üniversiteler ile kamu kurumları arasında uzun vadeli, sistemli ve sürdürülebilir bir eşgüdüm için de güçlü bir adım olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim sistemi olarak ülkemizin her kentinde bulunan 208 üniversitemiz, yaklaşık 187 bin akademisyenimiz ve 6 milyondan fazla öğrencimizle büyük bir beşeri, bilimsel ve kurumsal kapasiteye sahibiz. Bu kapasitenin, afet bilincini yaygınlaştırmada, risk azaltma kültürünü geliştirmede ve afet sonrası arama-kurtarma ile insani yardım faaliyetlerinde etkin biçimde rol üstlenmesi mümkündür. 'Asrın Felaketi' olarak tabir edilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında üniversitelerimizin ortaya koyduğu güçlü refleks, bunun en açık göstergesi olmuştur. Üniversitelerimizin bu süreçte yaraların sarılmasına sunduğu katkı, yükseköğretimin toplumsal sorumluluk bilincini en güçlü biçimde ortaya koymuştur."

"Amaç afet farkındalığını artırmak"

İmzalanan YÖK-AFAD iş birliği protokolünün, bu tecrübeyi kurumsal bir çerçeveye kavuşturacak olması bakımından fevkalade anlamlı olduğunu kaydeden Özvar, "Protokolün temel amacı; yükseköğretim kurumlarımızda afet farkındalığını artırmak, afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaları sistemli hale getirmek, gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak ve üniversitelerimizin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, protokol ile afet farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, afet yönetimi ve risk azaltma alanlarında ders, modül ve akademik içeriklerin geliştirilmesi, AFAD gönüllülük sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının teşvik edilmesi ve akredite ekiplerin oluşturulmasının mümkün olacağını dile getirdi.

"AFAD ile etkin koordinasyonu sağlayacağız"

Üniversite yerleşkelerinde yılda en az bir kez tatbikat yapılması, saha uygulamaları ve simülasyon programlarının geliştirilmesi gibi somut adımların da bu iş birliği çerçevesinde hayata geçirileceğini bildiren Özvar, "Gayemiz 'afete hazır üniversite' anlayışını yerleştirmektir. Üniversitelerimizde 'Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimlerinin' kurulmasını teşvik edecek, afet yönetimi ve risk azaltma çalışmalarını öncelikli alanlar arasında değerlendirecek ve AFAD ile üniversitelerimiz arasında etkin bir koordinasyon mekanizmasının işletilmesini sağlayacağız" dedi.

Özvar, protokolün, yükseköğretim ile afet yönetimi alanında örnek teşkil edecek güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliği modeli ortaya koyacağına inandığını söyledi.

"AR-GE projeleriyle bilimsel bilgiyi pratiğe aktaracağız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, protokolün, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini güçlendirirken, "ilköğretimden üniversiteye" afet yönetim süreçlerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Protokol ile üniversitelerde gerçekleştirilecek eğitim, gönüllülük, tatbikat, ortak AR-GE ve akademik faaliyetlerin temel çerçevesinin ortaya konulduğunu aktaran Çiftçi, "Aynı zamanda afet farkındalık eğitimlerinin ülke genelinde ortak bir anlayış doğrultusunda yürütülmesini hedefliyoruz. Üniversitelerimizde afet yönetimi, risk azaltma ve gönüllülük alanlarında ders ve modüllerin açılması teşvik edilerek farklı disiplinlerde afet temalı seçmeli derslerin yaygınlaşması sağlanacak. Lisansüstü düzeyde araştırmalar ve tez çalışmalarını desteklerken aynı zamanda ortak AR-GE projeleriyle bilimsel bilgiyi pratiğe aktaracağız" diye konuştu

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da iki kurum arasındaki işbirliğinin, şehirlerin afetlere dirençli hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından imzalandı. İmzaların ardından "Kentsel Arama Kurtarma" alanında akredite olan üniversitelere sertifikaları Çiftçi ve Özvar tarafından verildi.