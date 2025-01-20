Afet Zirvesi: Esnafın Gereksinimleri Ele Alındı - Son Dakika
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Afet Zirvesi: Esnafın Gereksinimleri Ele Alındı

Afet Zirvesi: Esnafın Gereksinimleri Ele Alındı

Ahi Enstitüsü tarafından düzenlenen zirvede, deprem sonrası esnafın ihtiyaçları ve çözüm önerileri tartışıldı.

20.01.2025 15:14
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(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne yaklaşılırken, Ahi Enstitüsü tarafından "Toplumsal Dayanışma, Kalkınmanın Desteklenmesi ve İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü" projesi kapsamında "Afet Zirvesi" düzenlendi. Afet sonrası toplumsal dayanışma ve esnafın rolünün ele alındığı toplantıda, depremden etkilenen illerde düşük faizli ve faizsiz kredi imkanlarının artırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne yaklaşılırken, Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği bünyesindeki Ahi Enstitüsü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen "Toplumsal Dayanışma, Kalkınmanın Desteklenmesi ve İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü" projesi kapsamında "Afet Zirvesi" düzenledi. Toplantıda, afet sonrası toplumsal dayanışma ve esnafın rolü ele alındı.

Zirve kapsamında düzenlenen "Afet Sonrası Toplumsal Dayanışma, Kalkınmanın Desteklenmesi ve İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarlar Açısından Zaaf Analizi" başlıklı iki çevrimiçi toplantıya bazı esnaf federasyonlarının başkanları ve depremden doğrudan etkilenen illerin esnaf odası başkanları katıldı. Toplantıların moderatörlüğünü ise Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği-Ahi Enstitüsü Başkanı gazeteci yazar Fehmi Çalmuk yaptı.

Depremden etkilenen illerdeki esnafın yaşadığı finansal sıkıntılar, güvenli iş yerleri ihtiyacı ve sosyal destek taleplerinin ele alındığı toplantıda, çözüm önerileri de sunuldu. Depremden en fazla etkilenen sektörlerden biri olan esnaf, işlerini yeniden büyütebilmek için düşük faizli ve faizsiz kredi imkanlarının artırılmasını talep etti.

TESKOMB aracılığıyla verilen kredi miktarının  artırılması, vadelerinin uzatılması, taksit ödemelerinin belli bir dönem sonra başlaması,  KOSGEB'in mevcut kredilerinin daha geniş kapsamlı hale getirilmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği vurgulandı. Enerji desteği de esnafın talepleri arasında yer aldı. Deprem bölgesindeki esnafa elektrik faturası desteği verilmesi gerektiği dile getirildi. Esnafın daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için kooperatifleşmenin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, esnafın sosyal güvenlik sistemine erişimini kolaylaştırmak için prim oranlarının düşürülmesi gerektiği ifade edildi. Esnafın vergi borçlarının silinmesi de talep edildi. Esnafın toparlanma sürecinin hızlanması için devlet ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin artırılması gerektiği dile getirildi.

Düzenlenen zirvede, esnafın sorunlarının giderilebilmesi için şu başlıklar ele alındı:

"Alternatif Ödeme Yöntemlerinin Teşvik Edilmesi, Banka Faiz Oranlarının Esnaf İçin Uygun Hale Getirilmesi, Banka Komisyonlarının Düzenlenmesi, Bürokratik Engellerin Kaldırılması, Çelik Konstrüksiyon İhtiyacı, Çalışanların Yetkisizliği, Düşük Faizli Krediler ve Uzun Vadeli İmkanlar, Elektrik Faturası ve Enerji Desteği, Esnaf Tanımının Güncellenmesi, Esnafın Kooperatifleşmesi ve Desteklenmesi, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetleri, Fırıncı Esnafının Güvenliği ve Zorlukları, Esnafların Destek Alamaması, Vergi Borçlarının Silinmesi, Kira Oranlarının Düşürülmesi, Kalıcı Konutlar ve İş Yerleri, Geçici Çarşılarda Yerleşim Sorunları, Kefil Koşullarının Hafifletilmesi, Afetlere Dayanıklı Yapılaşma ve İşyeri Yeniden İnşası, Dijitalleşme ve Teknolojik Entegrasyon, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetlerinin Erişilebilirliği, Kalıcı Çarşılar ve Geçici İşyeri Sorunları, Sektörel Destekler, Eğitim ve Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesi, Devlet ve STK İşbirliği."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Deprem, Finans, Yaşam, Son Dakika

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