Afetlere Dayanıklı Bir Tekirdağ İçin Ortak Akıl Buluşması

05.02.2026 10:20  Güncelleme: 10:33
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Planlama Ajansı (TEKPA) ev sahipliğinde düzenlenen “Afetlere Dayanıklı Tekirdağ-Deprem Güvenliği ve Toplum Odaklı Çözümler Çalıştayı” başladı. Çalıştayın ilk gününde, Tekirdağ’ın zemin yapısı, yapı stoku, güçlendirme uygulamaları ve afet planlama başlıkları, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla ele alındı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Planlama Ajansı (TEKPA) ev sahipliğinde düzenlenen "Afetlere Dayanıklı Tekirdağ- Deprem Güvenliği ve Toplum Odaklı Çözümler Çalıştayı" başladı. Çalıştayın ilk gününde, Tekirdağ'ın zemin yapısı, yapı stoku, güçlendirme uygulamaları ve afet planlama başlıkları, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde 4-5 Şubat'ta düzenlenen Afetlere Dayanıklı Tekirdağ-Deprem Güvenliği ve Toplum Odaklı Çözümler Çalıştayı'nın ilk günü; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarını sırasıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Başkanı Cafer Çetin, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Amaç Bulut, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun yaptı. Konuşmalarda, deprem riskine karşı bilimsel yaklaşımın ve kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

"Deprem bu coğrafyanın gerçeği"

Başkan Yüceer, Tekirdağ'ın deprem gerçeğine karşı bilimin rehberliğinde ve tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Yüceer, deprem riskinin yalnızca belli dönemlerde gündeme gelen bir konu olarak görülmemesi gerektiğini aktararak, "Deprem bu coğrafyanın gerçeği. Asıl mesele, bu gerçeğe ne kadar bilinçli, planlı ve bilimsel hazırlanabildiğimizdir. Afet yönetimi tek seferlik bir hazırlık değil, sürekli gelişen, kendini yenileyen ve her aşaması güncellenen bir süreçtir" dedi.

"Raporların değeri, sahada karşılık bulduğu yerde başlar"

Çalıştayın önemine dikkati çeken Yüceer, yapılan çalışmaların uygulamaya dönüşmesinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Çalıştaylar, planlar ve raporlar çok kıymetlidir ama asıl değer, bunların sahada karşılık bulmasıdır. Bugün burada yapılacak her katkı, ortaya konulacak her bilimsel görüş ve geliştirilecek her öneri, Tekirdağ'ın afetlere karşı daha güçlü bir yapıya kavuşmasına hizmet edecektir" diye konuştu.

Depremle mücadelenin yalnızca yerel ya da merkezi yönetimlerin sorumluluğu olmadığını belirten Yüceer, afetlere dirençli kent hedefinin ortak akıl ve dayanışmayla mümkün olacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu mücadele kolektif bir sorumluluktur"

"Bu mesele, bilim insanlarımızın, meslek odalarımızın, bürokratlarımızın ve toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve dayanışma içinde yürütmesi gereken bütünleşik bir çabadır. Afete dirençli kent, yalnızca mühendislikle değil, planlama, finansman, sosyal dayanışma ve doğru iletişimle birlikte kurulur. Bu çalıştayı da bu yüzden ortak aklın zemini olarak görüyoruz."

"Hazırlıkları ertelemek ağır bedeller doğuruyor"

Yüceer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin önemli dersler içerdiğini belirterek zemin etütleri, yönetmelikler ve denetimin ihmal edilmesinin ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Tekirdağ'ın Kuzey Anadolu Fay zonunun etkisinde bulunduğunu hatırlatan Yüceer, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarının da 7 ve üzeri deprem riski oluşturduğunu aktardı.

Yüceer, Tekirdağ'ı afete dayanıklı bir kent haline getirme hedefini tüm paydaşların ortak meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak çalıştaya katkı sunan tüm bilim insanlarına, meslek odalarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışın ardından çalıştayın ilk günü, üç ayrı oturumla devam etti.

İlk oturumun moderatörlüğünü İTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan yaptı. Eyidoğan, "Afet Risklerinin Azaltılmasında Mikrobölgeleme Araştırmalarının Önemi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör "6 Şubat Depremleri Işığında Tekirdağ'a Bakış" konulu sunum yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ise "Tekirdağ İli Mikrobölgeleme Çalışmaları" başlığıyla yürütülen çalışmaları paylaştı.

İkinci oturumun moderatörlüğünü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal üstlendi. Oturumda; İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik "Mevcut ve Yenilenen Yapı Stoğunun Deprem Güvenliği", İTÜ Dr. Öğretim Üyesi Cem Demir "Deprem Kayıplarını Azaltmak İçin Önceliklendirme ve Güçlendirme", AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz "6 Şubat Deneyimleri ve Marmara Bölgesi'ndeki Yapısal Riskler" ve İstanbul Planlama Ajansı Şehir Plancısı Evren Müftüler "İstanbul Deprem Eylem Planı: Afet Lojistiği ve Acil Toplanma Alanları Kurgusu" konularında sunum gerçekleştirdi.

Üçüncü ve son oturumun moderatörlüğünü yine Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal yaptı. Oturumda; İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yüksel "Endüstriyel Tesis Binalarında Sismik Risk Yönetimi ve Zarar Azaltma Stratejileri", Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Prefabrik Endüstri Binalarının Hasar Analizi ve İnovatif Metodlarla Güçlendirilmesi" ve ARUP Mühendislik'ten Dr. Cem Haydaroğlu "Depreme Karşı Güçlendirme: Nereden Başlanmalı?" başlıklı sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayın ikinci gününde ise kentsel dönüşümün fiziksel ve çevresel boyutu, finansal ve hukuki boyutu ile planlama ve uygulama başlıkları ele alınacak.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumların ardından çalıştay, değerlendirme ve kapanış programıyla tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

