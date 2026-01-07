Cemil Tugay, Ankara'da "Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar" Paneline Katılacak - Son Dakika
Cemil Tugay, Ankara'da "Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar" Paneline Katılacak

07.01.2026 14:03  Güncelleme: 15:41
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenecek 'Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar' paneline İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılacak. Etkinlik, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık ve risk azaltma konularındaki kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

(İZMİR) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, afetlere dirençli kentler vizyonu kapsamında 8–9 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek panele katılacak.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından organize edilen, 8-9 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak "Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar" başlıklı panel Türkiye'nin bir çok kentinden yerel yönetimlerin temsilcilerini bir araya getirecek. Buluşma yerel yönetimlerin afetlere hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası koordinasyon kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte Cemil Tugay hem Birlik Başkanı hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğiyle yer alacak.

Programın açılış konuşmaları bölümünde söz alacak Tugay, afetlere karşı dayanıklı kentler oluşturmanın yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını; sosyal dayanıklılık, halk sağlığı ve yerel yönetimler arası iş birliğinin hayati önemde olduğunu vurgulayacak. Tugay, İzmir'de hayata geçirilen afet hazırlık çalışmaları ve bu alandaki başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması için birliğin öncü bir rol üstlenebileceğine dikkat çekecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de açılış programının konuşmacıları arasında yer alması bekleniyor. Programda, akademisyenler, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek afet yönetimi, dirençli toplumlar ve kurumlar arası koordinasyon başlıklarını ele alacak.

