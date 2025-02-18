Afgan Heyeti İlk Kez Japonya'da

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Afganistan yönetimi, üst düzey bir heyetle ilk kez Japonya'yı ziyaret etti.

Kyodo News'un haberine göre, Afganistan yönetimi Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari liderliğindeki üst düzey Afgan heyeti, Japon yetkililerle ikili ilişkileri görüşmek üzere Tokyo'ya geldi.

Ziyaretin, Tokyo merkezli kar amacı gütmeyen Nippon Foundation'ın daveti üzerine düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan, Bakan Yardımcısı Nazari X'ten yaptığı paylaşımda ziyaretle ilgili "Uluslararası toplumun aktif bir üyesi olarak dünyayla onurlu bir ilişki kurma arayışında" olduklarını vurguladı.

Nippon Foundation'ın "Taliban yetkililerinin davet edilmesi" başlıklı açıklamasında ise ziyaret ile Afgan yetkililerle ülkedeki insani yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunmanın amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Afganistan'daki kadınların "zorlu yaşam şartları altında yaşamak zorunda bırakıldığı" belirtilerek, ziyaretin "ulus inşasına yönelik kapsamlı bir vizyon" geliştirmesi beklentisiyle düzenlendiği aktarıldı.

Afgan heyetin Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Böylece, Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası Afgan yetkililer, ilk kez Japonya'yı ziyaret etmiş oldu.

Japonya, başta eğitim ve sağlık olmak üzere Afganistan'da insani yardım programlarına zaman zaman maddi destekte bulunuyor.