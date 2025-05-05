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Afgan Mülteciler Ülkelerine Dönüyor

UNHCR, 250.000'den fazla Afgan mültecinin nisan ayında geri döndüğünü açıkladı.

05.05.2025 13:22
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KABİL, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), nisan ayında 250.000'den fazla Afgan mültecinin komşu Pakistan ve İran'dan ülkelerine döndüğünü bildirdi.

UNHCR, pazar günü geç saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu mülteciler arasında eğitim, iş ve hareket özgürlüğü kısıtlamaları nedeniyle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan kadınlar ve kız çocukları da bulunuyor. Tüm geri dönüşler gönüllü olarak yapılmalı ve güvenli ve geri dönenlerin onuru korunacak şekilde gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Çoğu belgesiz göçmen konumunda olan yaklaşık 7 milyon Afgan mültecinin büyük bir kısmı an itibarıyla İran ve Pakistan'da yaşıyor.

Pakistan hükümeti 2025 yılında 3 milyon Afgan vatandaşını ülkelerine geri göndermeye hazırlanırken, İranlı yetkililer de belgesiz yabancı uyruklu kişilerden yasadışı kalışlarına son vererek evlerine dönmelerini istedi.

Ülkede yaşanan yüksek düzeyde yoksulluk ve işsizlik, birçok Afganistan vatandaşını başta İran ve Pakistan olmak üzere yurtdışında iş aramak için savaşın harap ettiği ülkeyi terk etmeye zorluyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Pakistan, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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