Afganistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı

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KABİL, 25 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de çocuk felciyle mücadele kampanyası kapsamında çocuk felci aşısı yapılan bir çocuk, 24 Aralık 2024.

Afganistan'daki geçici hükümetin Halk Sağlığı Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada beş yaşın altındaki 4,8 milyon çocuğu, çocuk felci virüsünden korumayı amaçlayan üç günlük bir aşı kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Bakanlık sözcüsü Sharafat Zaman Amarkhil, pazartesiden çarşambaya kadar sürecek kampanyada ülkenin 34 vilayetinden 11'inde çocuklara çocuk felcine karşı aşılama yapılacağını açıkladı. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)