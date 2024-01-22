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Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde geçtiğimiz cumartesi günü düşen Rus uçağında bulunan 6 kişiden kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Uçaktaki 4 kişi dün yaralı olarak kurtarılmıştı.

22.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 00:13
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Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde geçtiğimiz cumartesi günü düşen uçakta bulunan 6 kişiden kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

DÜŞEN UÇAKTAKİ 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde geçtiğimiz cumartesi günü düşen Falcon 10 tipi uçakta bulunan 6 kişinin tamamına ulaşıldı. Dün uçaktaki 4 kişinin kazadan sağ olarak kurtarıldığını açıklayan Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı, devam eden arama-kurtarma çalışmalarında kayıp olan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Falcon 10

4 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILMIŞTI

Afganistan Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Emam Ahmadi, "Bildiğiniz gibi içinde 2'si pilot, 2'si doktor ve 2'si hasta toplam 6 yolcu bulunan Rus uçağı, Kuf AB bölgesindeki Badakhshan'da dağlık bir bölgeye düştü. İslam Emirliği'nin kurtarma ekibi, 4 kişiyi canlı kurtardı, maalesef 2'si vefat etmişti. Düştükleri yerde neredeyse bir metreye yakın kar var ve burası dağlık bir alan. İnsanlar da yardım etti. Kurtarma uçağının da bölgeye inişi çok zor bir işti. Yaralıları kurtarabildik, sağlık durumları iyi. 2 kişinin cenazelerinin nakledilmesi için hazırlıklar yapıldı" dedi.

TAYLAND'DAN RUSYA'YA HASTA TAŞIYORDU

Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın Tayland'ın Pattaya kentindeki Utapao Havalimanı'ndan havalandığı belirtilmiş, Hindistan ve Özbekistan üzerinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya hasta taşıdığı aktarılmıştı. Rusya Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçağın geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğu duyurulmuş, Rusya'ya kayıtlı uçakta ilk belirlemelere göre 4'ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Afganistan\'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA
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