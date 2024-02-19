Afganistan\'da Heyelan: 25 Ölü, 10 Yaralı

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KABİL, 19 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinin Norgaram ilçesindeki bir köyde Pazar günü meydana gelen heyelanda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Nuristan Valisi Qari Habibullah Sabir Pazartesi günü yaptığı açıklamada, afetin Pazar günü gece saatlerinde Norgaram ilçesinin Tatin Dara bölgesinde şiddetli yağmur ve kar yağışının ardından meydana geldiğini belirterek, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Yetkili, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Heyelan sonucu en az 20 ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Mullah Janan Saeq olayı teyit ederken, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Başkent Kabil dahil olmak üzere Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde Pazar günü öğleden bu yana yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.