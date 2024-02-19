Afganistan'da Heyelan: 25 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afganistan'da Heyelan: 25 Ölü, 10 Yaralı

Afganistan\'da Heyelan: 25 Ölü, 10 Yaralı

Afganistan'ın Nuristan vilayetindeki Norgaram ilçesinde meydana gelen heyelanda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Şiddetli yağmur ve kar yağışının ardından gerçekleşen afette kadın ve çocuklar da hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

19.02.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KABİL, 19 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinin Norgaram ilçesindeki bir köyde Pazar günü meydana gelen heyelanda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Nuristan Valisi Qari Habibullah Sabir Pazartesi günü yaptığı açıklamada, afetin Pazar günü gece saatlerinde Norgaram ilçesinin Tatin Dara bölgesinde şiddetli yağmur ve kar yağışının ardından meydana geldiğini belirterek, hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Yetkili, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Heyelan sonucu en az 20 ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Mullah Janan Saeq olayı teyit ederken, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Başkent Kabil dahil olmak üzere Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde Pazar günü öğleden bu yana yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Heyelan: 25 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:54:19. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'da Heyelan: 25 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement