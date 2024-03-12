Afganistan'da İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörlüğü'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, Azerbaycan'ın Kabil Büyükelçisi İlham Muhammedov, Afganistan'daki Türk kurumlarının yetkilileri, Kabil Üniversitesi Rektörü Usame Aziz ve YEE'nin çok sayıda öğrencisi katıldı.

Afganistan genelinde başvuru yapan 96 lise öğrencisi arasından seçilen 10 kişi, programda İstiklal Marşı'nın ilk 4 kıtasını ezbere okudu.

Jürinin yarışmanın sonuçlarını açıklamasının ardından birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise kol saati hediye edilirken, yarışmacıların tümüne de katılım sertifikası verildi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlattı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal ise İstiklal Marşı'nın halkın Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık arzusu ve bu uğurda çektiği acıları yansıttığını söyledi.

Ünal, söz konusu program nedeniyle YEE'ye teşekkür ederek, "Bugün bu yarışmada Afgan kardeşlerimizin İstiklal Marşı'nı okuyacak olması Türk-Afgan kardeşliğinin sınırının olmadığını gösteriyor. Afganistan'ın çok değişik bölgelerinden kardeşlerimizin İstiklal Marşı'nı okuyacak olmaları bizi ayrıca gururlandırıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ünal, Afganistan'da yakın zamanda açılan Azerbaycan Büyükelçiliği hakkında şunları kaydetti:

"Bir milletin iki büyükelçisiyiz. Biz iki farklı devletiz ama iki farklı millet değiliz. Görev yaptığım her yerde aynı zamanda kendimi Azerbaycan temsilcisi olarak gördüm, Azerbaycan temsilcilerini de her zaman Türkiye'nin temsilcisi olarak gördüm."

Azerbaycan'ın Kabil Büyükelçisi İlham Muhammedov ise Karabağ savaşlarında Afganistan yönetiminin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, ülkesinin Afganistan ile olan ilişkilerini geliştirmek istediğini dile getirdi.