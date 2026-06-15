Afganistan'da Sağlık Hizmetlerine 4,31 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
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Afganistan'da Sağlık Hizmetlerine 4,31 Milyon Dolar Yatırım

Afganistan\'da Sağlık Hizmetlerine 4,31 Milyon Dolar Yatırım
15.06.2026 13:34
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Daykundi vilayetinde sağlık hizmetleri güçlendirilecek, 569.213 kişiye hizmet sunulacak.

KABİL, 15 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, ülkenin orta kesimindeki dağlık bölgede yer alan Daykundi vilayetinde temel sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Bu Ali Rehabilitasyon ve Yardım Ağı ile 4,31 milyon ABD doları tutarında bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından pazar günü yayımlanan resmi açıklamaya göre, bir yıl süreli anlaşma kapsamında, vilayet genelindeki 55 sağlık tesisi ve 373 aile sağlığı merkezi aracılığıyla 569.213 kişiye sağlık hizmeti sunulacak.

Açıklamada, projenin doğrudan sağlık hizmetlerinin yanı sıra yerel sağlık sektöründe 1.377 kişiye istihdam sağlayarak, az gelişmiş Daykundi vilayetinin ekonomisine mütevazı bir katkı sunmasının beklendiği belirtildi.

Daykundi, Afganistan'ın en izole ve en engebeli vilayetleri arasında yer alıyor. Bölge halkı, zorlu coğrafi koşullar nedeniyle temel kamu hizmetlerine erişimde güçlük yaşıyor.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Sağlık Hizmetlerine 4,31 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

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