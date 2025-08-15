Afganistan'da Zafer Günü Kutlandı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, "İşgalin Sona Ermesi ve Zafer Günü"nün 4. yıl dönümü kutlandı.

Ankara'daki büyükelçilik binasında yapılan etkinliğe, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand, HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Sadin Ayyıldız, Ankara'daki mukim yabancı misyon temsilcileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilisi ve davetliler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ABD işgaline ilişkin bir video gösterimi oldu.

Büyükelçi Farahmand, burada yaptığı konuşmada, Afgan halkının uzun mücadelesinin, sabrının ve fedakarlıklarının sonucu olan tarihi bir günü kutlamak için toplandıklarını, bugünün, işgal döneminin sona erdiği ve Afganistan'ın bağımsızlığının yeniden sağlandığı gün olduğunu söyledi.

"Liderliğimiz, 15 Ağustos 2021'de Kabil'in kontrolünü ele geçirip işgali sona erdirerek, herkese savaş ve işgalle birlikte düşmanlık döneminin de sona erdiği ve artık ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmamız gerektiği mesajını net bir şekilde iletmiştir." diyen Farahmand, son dört yılda, ülkesinin, halkın desteğiyle, kendi iç kaynaklarına dayalı yönetim kurumlarını yeniden canlandırmayı, sistemde düzen ve istikrarı sağlamayı ve ülkenin yeniden inşası için net bir yön belirlemeyi başardığını aktardı.

Farahmand, dış politikada, tüm ülkelerle etkileşimlerini dengeli ve ekonomi odaklı bir politikaya dayandırdıklarını, karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve birbirlerinin içişlerine karışmama ilkelerine dayalı ilişkileri genişlettiklerini vurguladı.

"Afganistan, topraklarımızın olumsuz rekabet ve düşmanlık arenası değil, işbirliği, ticaret ve medeniyet ilişkilerinin merkezi olduğu mesajını herkese iletti." diyen Farahmand, ülkesinin barış, istikrar ve ekonomik büyüme yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Ayyıldız ise yaptığı konuşmada, 15 Ağustos 2021'in Afgan halkı için önemli bir tarih olduğunu ve bu tarih itibarıyla Afgan halkı için yeni bir tarihi dönemecin başladığını aktardı.

Türkiye'nin tarih boyunca Afganistan ve Afgan halkının her zaman yanında olduğunu belirten Ayyıldız, Afganistan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması ile Afgan halkının refahının güçlendirilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Ayyıldız, 15 Ağustos 2021 sonrası Türkiye'nin Kabil'deki misyonunu açık tuttuğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, eğitim, kültür, ulaştırma ve sağlık başta olmak üzere her alanda ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından geleneksel Afgan mutfağından yemekler ikram edildi.