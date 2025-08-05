Afganistan için 13 Milyon Dolarlık Gıda Projesi

KABİL, 5 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, İngiltere'yle işbirliği içinde Afganistan'da gıda güvenliğini iyileştirmek, kırsal kesimde geçim kaynaklarını geliştirmek ve Afgan topluluklarının direncini artırmak amacıyla 13 milyon ABD dolarının üzerinde fon ayrılan yeni bir girişim başlattı.

Gıda ve Tarım Örgütü Afganistan Temsilcisi Richard Trenchard, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Afganistan'ın çiftçileri olağanüstü düzeyde dirençli, ancak sık sık yaşanan iklim ve ekonomi şokları bu direnci aşındırıyor. Çiftçilerin bu direnci yeniden inşa etmesine yardımcı olacak önemli yollar ortaya koyan bu proje, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve nihayetinde daha iyi bir yaşama sonuç verecektir. Gıda ve Tarım Örgütü olarak buna 'Dört İyilik' diyoruz" dedi.

BM ajansına göre söz konusu girişim, öncelikli küçük çiftçilere, hayvancılıkla uğraşanlara ve topraksız işçilere, özellikle dul kadınlara ve kadınların aile reisi olduğu hanelere destek sağlamayı hedefliyor.

Projenin temel bileşenleri arasında buğday ve süt ürünleri üretiminin iyileştirilmesi, topluluk sulama sistemlerinin eski haline getirilmesi, yüksek kaliteli tohumlara erişimin genişletilmesi ve aşı kampanyaları ve geliştirilmiş yerel hayvan sağlığı hizmetleri yoluyla hayvancılığın korunması yer alıyor.