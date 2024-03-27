Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor - Son Dakika
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor

Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor. Tesis, savaştan yorgun düşmüş ülkeyi kendi kendine yeterli hale getirme çabaları kapsamında açıldı.

27.03.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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KABİL, 27 Mart (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor.

Tesis, savaştan yorgun düşmüş ülkeyi kendi kendine yeterli hale getirme çabaları kapsamında açıldı.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Kabil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni açılan demir izabe tesisinde işçiler sebatla çalışıyor - Son Dakika

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