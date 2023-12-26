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Afganistan'ın Belh Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Üniversitesinin Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı.

Afganistan\'ın Belh Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı
26.12.2023 - 09:36,
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Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Üniversitesinin Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk öğrencilerini Mart 2024'te alacak bölümde, 50 civarında öğrenciyle eğitime başlanmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün kullanacağı binadaki ilgili bölümün tadilatı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, zemin yenilenmesi ve duvarların tadilatı yapılarak su kuyusu, aydınlatma ve klima sistemleri kuruldu. Ayrıca bölüme projektör, yazı tahtaları, bilgisayar, lazer yazıcı ve çok sayıda masa, sandalye, koltuk gibi malzemeler temin edildi.

Tadilat sonrası bölümün teslimi için düzenlenen törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut, Belh Üniversitesi Rektörü Hayatullah Hakcu, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Asiluddin Baver ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Turgut, törende yaptığı konuşmada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü aracılığıyla Türkiye ve Afganistan arasında yeni bir etkileşim kapısı açıldığını ve bölümün ikili ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak bir köprü görevi üstleneceğini düşündüğünü vurguladı.

Taşdemir ise her zaman Afgan halkının yanında olduklarını belirterek, eğitim, sağlık, tarım gibi alanlar başta olmak üzere kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Hakcu da Türkiye'nin Afganistan'daki yardımlarına herkesin şahit olduğunu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sayesinde üniversitenin diğer bölümlerinin de Türk üniversiteleriyle işbirliği geliştirme fırsatı bulacağını anlatarak, yardım faaliyetleri nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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