Afganistan'ın Kunduz vilayetinde polis yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kunduz vilayetinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda yaklaşık 1 ton yasadışı uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlığa göre kaçakçı, uyuşturucuyu önce komşu Tahar vilayetine, ardından bilinmeyen bir yere göndermeyi planlıyordu.
KABİL, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde polis düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton yasadışı uyuşturucu ele geçirdi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, kaçakçının uyuşturucuyu önce komşu Tahar vilayetine, oradan da bilinmeyen bir yere sevk etmeyi planladığını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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