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Afganistan, Kırgızistan üzerinden Çin'e ticari koridor açılmasını istiyor - Son Dakika
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Afganistan, Kırgızistan üzerinden Çin'e ticari koridor açılmasını istiyor

Afganistan geçici hükümeti, Kırgızistan üzerinden Çin'e ticari koridor açılmasını ve düşük maliyetli transit geçiş imkanı sağlanmasını talep ediyor. Ayrıca Afgan iş insanlarının vize sorunları ve yüksek maliyetli mal geçişi gibi konuların çözülmesi isteniyor. Taliban yönetimi ise sınırda bulunan Vahan Koridoru'nun ticari geçişlere açılmasını talep ediyor.

Afganistan, Kırgızistan üzerinden Çin\'e ticari koridor açılmasını istiyor
25.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:15
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Afganistan geçici hükümeti, daha uygun ekonomik maliyetle Kırgızistan üzerinden Çin'e ticari koridor açılmasını istiyor.

Afganistan medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan geçici hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nureddin Azizi, başkent Kabil'i ziyaret eden Kırgızistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniyar Amangeldiev'in başında olduğu heyeti ağırladı.

Bakan Vekili Azizi, görüşmede, Afgan ürünleri için Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya ülkeleri aracılığıyla Çin'e ve bu bölgedeki ülkelere yönelik düşük maliyete sahip transit geçiş imkanı sağlanmasını talep etti.

Azizi, ayrıca görüşmede Afgan iş insanlarının karşılaştığı vize sorunları ve mal geçişiyle ilgili yüksek maliyet gibi konulardaki sorunların çözülmesini gündeme getirdi.

Kırgız Bakan Amangeldiev ise iki ülke arasındaki sorunları çözmeyi, ticareti artırmayı ve transit geçişi kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktararak, "Ticaret gibi çeşitli alanlardaki çok sayıda önemli konu hakkında görüşmeye geldik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Taliban yönetimi Çin'den, sınırda bulunan ve Vahan Koridoru olarak adlandırılan bölgenin de her iki ülke arasında ticari geçişlere açılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA
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