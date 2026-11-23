KABİL, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde polis ekipleri son birkaç ayda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ele geçirilen çeşitli türlerdeki 300 ton kaçak uyuşturucuyu yakarak imha etti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uyuşturucu maddeler vilayetin başkenti Zaranc kentinde ve çeşitli ilçelerinde düzenlenen bir dizi uyuşturucuyla mücadele operasyonunda ele geçirildi.

Bakanlık, pazar günü ülkenin kuzeyindeki Kunduz eyaletinde büyük çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin başarıyla engellendiğini ve yaklaşık bir ton kaçak uyuşturucuya el konulduğunu da bildirmişti.