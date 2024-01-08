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Afganistan, son sekiz ayda 27 milyon dolar değerinde safran ihraç etti - Son Dakika
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Afganistan, son sekiz ayda 27 milyon dolar değerinde safran ihraç etti

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin son sekiz ayda 27 milyon dolar değerinde safran ihraç ettiğini açıkladı. Safran, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Endonezya, İspanya, Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor. Afganistan, safranın yanı sıra kömür, taze ve kurutulmuş meyveler, el dokuması halılar, değerli ve yarı değerli taşlar gibi ürünleri de ihraç ediyor.

Afganistan, son sekiz ayda 27 milyon dolar değerinde safran ihraç etti
08.01.2024 - 10:38,
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KABİL, 8 Ocak (Xinhua) -- Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Akhundzada Abdul Salam Jawad, ülkenin son sekiz ayda 27 milyon ABD doları değerinde safran ihraç ettiğini söyledi.

Özel bir medya kuruluşu olan Tolonews'in haberine göre Jawad, Pazar günü yaptığı açıklamada, "1402 güneş yılının sekiz ayında (Fars takvimine göre 1402 yılı 21 Mart'ta başladı) 27 milyon dolar değerinde yaklaşık 28.620 kilogram safran ihraç edildi" dedi.

Jawad, Afganistan'da "kırmızı altın" diye bilinen bu değerli baharatın en çok Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Endonezya, İspanya, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihraç edildiğini bildirdi.

Safran genellikle ülkenin batısındaki Herat vilayetinde yetiştiriliyor.

Öte yandan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı, savaştan bitap düşen ülkenin diğer vilayetlerinde de safran ekilmesi ve işlenmesini teşvik etme çabalarının bir parçası olarak 200 çiftçiye eğitim verdi.

Afganistan'ın başlıca ihraç kalemleri arasında kömür, safran, taze ve kurutulmuş meyveler, el dokuması halılar, değerli ve yarı değerli taşlar yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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Suudi Arabistan, Afganistan, Türkiye, India, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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