Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilimi düşürme çabaları

Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimlerin ardından başkent Kabil'e gelen Pakistan İslam Uleması Cemiyeti Partisinin (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rahman ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik gerilimi düşürme ve işbirliği mesajı verdi.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Başbakan Hasan Ahund'un dün başkent Kabil'e gelen Rahman ve heyeti ile Afganistan Hükümet Sarayı'nda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede, Taliban yönetiminin Başyargıcı Mevlevi Abdulhakim Hakkani ile Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki gibi kabinenin önemli isimleri de hazır bulundu.

Sorunları büyütecek adımlardan kaçınma mesajı

Mücahid'in yaptığı açıklamaya göre, görüşmede, her iki ülke yönetiminin sorunların çözümüne yönelik arayış içerisinde olmasının ve sorunları büyütecek adımlardan kaçınmasının önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Ahund, iki ülke arasında ayrılmaz bağların bulunduğunu, sorunların çözümünde din adamlarının önemli rolü olduğunu ve bu ziyaretin ilişkileri geliştirmesine neden olmasını umduğunu belirtti.

Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Ahund, Pakistanlı yetkililerden Afgan göçmenlere iyi davranmasını istedi.

Ahund, "Pakistanlı yetkililer, Afgan göçmenlere yönelik zalimane tutumlarından vazgeçmeliler. Çünkü bu tür muameleler sorunları çözmez, aksine sadece karşıtlığı ve kötümserliği artırır." ifadesini kullandı.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise Pakistanlı yetkililerin, Afgan göçmen ve tüccarlara yönelik sorunlar çıkardığını belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret, siyasi konuların kurbanı olmamalı." dedi.

"İyi niyet mesajı getirdik"

Pakistan İslam Uleması Cemiyeti Partisinin lideri Rahman da Afgan göçmenlere yönelik Pakistanlı yetkililerin kötü muamelesini doğru bulmadıklarını ve bunun iki ülke arasında sorunlara yol açtığını kaydetti.

Rahman, şu ifadeleri kullandı:

"Biz iyi niyet mesajı getirdik ve bu ziyaretin olumlu sonuçlar doğurmasını arzuluyoruz. Afganistan'a gerçekleştirdiğiniz bu ziyaretin hedefi, iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve siyasi, iktisadi, ticari ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını aramaktır."

Pakistan ve Afganistan arasındaki sorunlar

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor. Bunun arkasında, Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği terör saldırılarının yattığı ifade ediliyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında 2023'ün sonlarına doğru bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekim başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemiş, bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Pakistan'ın bu kararının ardından iki ülke arasındaki Torkham ve Spin Boldak sınır kapılarında yüz binlerce Afgan yoğunluğu yaşanmıştı. Pakistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 482 binin üzerinde düzensiz Afgan göçmenin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

Pakistan'ın bu kararı almasının ardında, Afganistan Taliban'ına TTP'ye karşı önlem almasına yönelik baskı uygulamak istediğinin yattığı ifade ediliyor.

Pakistan ve Afganistan yönetimleri arasında artan gerilimin ardından, Fazlur Rahman'ın iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik arabuluculuk hedefiyle Afganistan'ı ziyaret ettiği belirtiliyor.