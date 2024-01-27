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Afrika Birliği, İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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Afrika Birliği, İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor

Afrika Birliği, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) İsrail aleyhine alınan tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Güney Afrika'nın başvurusu üzerine alınan acil geçici tedbir kararları, uluslararası hukuka saygıyı ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini vurgulamaktadır. Somali hükümeti de daha fazla sivil can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davası ise UAD'de devam etmektedir.

Afrika Birliği, İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor
27.01.2024 - 16:47,
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Afrika Birliği, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed tarafından yapılan açıklamada, UAD'nin Güney Afrika'nın başvurusu üzerine aldığı acil geçici tedbir kararlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Verilen karar, uluslararası hukuka saygıyı ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine zorunlu olarak uyması gerektiğini tasdik etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Somali hükümeti de UAD'nin kararı üzerine açıklama yaparak, daha fazla sivil can kaybı yaşanmaması için acilen ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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