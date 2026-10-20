Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Yusuf, KDC'de barışçıl yöntemlere çağrı yaptı

Afrika Birliği (AfB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaşanan siyasi ve güvenlik gelişmelerinin ardından tüm taraflara barışçıl yöntemlere öncelik verme ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, yazılı açıklamasında, KDC'de siyasi gerilimin artırılmaması çağrısında bulunarak tüm taraflardan barışçıl yöntemlere öncelik vermelerini ve ulusal diyalog sürecini tehlikeye atabilecek girişimlerden kaçınmalarını istedi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin tüm siyasi ve toplumsal aktörlerin katılımını öngören kapsayıcı ulusal diyalog girişimini de memnuniyetle karşıladığını belirten Yusuf, AfB'nin Kurucu Senedi, 2000 tarihli Lome Bildirgesi ve Afrika Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Şartı'nın, güç kullanılarak iktidarın ele geçirilmesi ve demokratik kurumların ortadan kaldırılması dahil anayasaya aykırı hükümet değişikliklerini kınadığını hatırlattı.

Tüm siyasi aktörleri ve ilgili tarafları barışçıl yöntemlere öncelik vermeye çağıran Yusuf, gerilimi artırabilecek ve ulusal diyalog ile uzlaşı sürecini tehlikeye atabilecek girişimlerden kaçınılmasını istedi.

AfB'nin KDC'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyen Yusuf, Doha ve Washington barış süreçlerinde elde edilen kazanımların korunması, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkese uyulması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yusuf, Togo Bakanlar Kurulu Başkanı ve AfB Arabulucusu Faure Gnassingbe'nin, Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) kolaylaştırıcılar heyetinin desteğiyle yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarına tam destek verdiklerinin altını çizdi.

AfB'nin bölgesel ve uluslararası girişimlerle eş güdüm içinde çalışmaya hazır olduğunu belirten Yusuf, KDC ve Büyük Göller bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasının önemine işaret etti.

KDC'deki siyasi ve güvenlik gelişmeleri

KDC'nin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, 12 Ekim'de ülkenin doğusundaki Goma kentinde kuruluşu duyurulan Ulusun Yeniden İnşası Cephesi (FRN) adlı siyasi ve askeri oluşumun başına geçmişti.

Kuruluş bildirisinde, Kongo Nehri İttifakı'nın (AFC) yerini FRN'nin aldığı, 23 Mart Hareketi (M23) yöneticilerinin de yeni oluşumda görev üstlendiği ve mevcut yönetime karşı gerektiğinde güç kullanılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

KDC'nin doğusunda 2025'in başından bu yana saldırılarını sürdüren M23, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma ve Güney-Kivu eyaletindeki Bukavu dahil birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC hükümeti ile M23 arasında Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen Doha görüşmeleri ve KDC ile Ruanda arasında ABD'nin arabuluculuğunda başlatılan Washington barış sürecine rağmen ülkenin doğusunda çatışmalar devam ediyor.