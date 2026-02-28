Afrika Birliği'nden Orta Doğu'ya İtidal Çağrısı - Son Dakika
Afrika Birliği'nden Orta Doğu'ya İtidal Çağrısı

28.02.2026 21:04
Afrika Birliği, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Afrika Birliği, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle acil itidal çağrısı yaptı.

Afrika Birliğinden, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Bölgede tırmanan askeri gelişmelerin küresel istikrar açısından ciddi riskler taşıdığı belirtilen açıklamada, taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Orta Doğu'da yaşanabilecek daha geniş çaplı bir çatışmanın, küresel enerji piyasalarında istikrarsızlığa yol açabileceği, uluslararası gıda tedarik zincirlerini sekteye uğratabileceği ve özellikle Afrika ülkelerinde ekonomik baskıyı artırabileceği uyarısı yapıldı.

Diplomatik çözüm yollarının önceliklendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, tüm taraflar diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye davet edildi.

Nijerya Orta Doğu'daki vatandaşlarını uyardı

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin Orta Doğu'daki "gelişen ve değişken" güvenlik durumunu yakından izlediği belirtilerek, yurt dışındaki Nijerya vatandaşlarının güvenliğinin öncelik olmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, etkilenen ülkelerde bulunan vatandaşlara dikkatli olmaları, zorunlu olmayan hareketlerini sınırlamaları ve yerel güvenlik makamlarının talimatlarına titizlikle uymaları çağrısı yapıldı.

Stratejik, askeri ve resmi hükümet tesislerinden uzak durulması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu tür noktaların gerilimin sürmesi halinde potansiyel çatışma alanlarına dönüşebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, güvenlik uyarısının Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölgedeki bazı ülkeleri kapsadığı belirtilerek, bu ülkelerde yaşayan Nijeryalılardan kalabalık toplantı ve gösterilerden uzak durmaları istendi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran her ikisi de hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

