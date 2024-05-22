Afrika'da Şiddetli Yağışlar ve Seller 1,6 Milyon Kişiyi Etkiledi

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NAİROBİ, 22 Mayıs (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afrika'nın doğusunda şiddetli yağışlar ve sellerin yaklaşık 1,6 milyon kişiyi olumsuz etkilediğini duyurdu.

OCHA, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla Burundi, Etiyopya, Kenya, Somali, Uganda ve Tanzanya'da 473 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 410.350 kişinin yerinden edildiğini söyledi.

OCHA, bölgedeki insani yardım kuruluşlarının arama ve kurtarma operasyonlarını desteklemeye, ihtiyaç değerlendirmeleri yapmaya, mevcut stokları önceden konumlandırmaya ve acil yardım sağlamak üzere hükümetleri desteklemeye devam ettiğini belirtti.

BM ofisinin Kenya'nın başkenti Nairobi'de yayımladığı Sel Güncellemesinde "Şiddetli yağışlar ve seller yayıldıkça müdahaleyi büyütmek için ek finansmana ihtiyaç olduğu" vurgulandı.