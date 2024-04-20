Afrika Düşünce Platformu, Türkiye\'de 1. Prafrica Çalıştayı düzenledi

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Afrika Düşünce Platformu tarafından düzenlenen 1. Prafrica Çalıştayı'nda Afrika'da sağlıktan yapay zekaya, ekonomiden siyasete farklı alanlarda konular ele alındı.

Taksim Camii Konferans Salonunda düzenlenen programda, sunumlar Türkiye'de okuyan Afrikalı öğrenciler tarafından Türkçe yapıldı.

Platformun Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Öğrencisi Souandaou Athoumani, AA muhabirine, çalıştayda Afrika'nın sorunları üzerine fikir alışverişi yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Komor Adaları'ndan gelerek Türkiye'de eğitimine devam ettiğini dile getiren Athoumani, "Afrika Düşünce Platformu, akademik temelli bir platformdur. Biz de Türkiye'de 2019'dan bu yana yazılan tezleri inceleyerek farklı konularda bir çalıştay düzenlemek istedik." dedi.

Athoumani, çalıştayın ana amacının, küresel bağlamda gelişen bilimsel araştırmalar ışığında Türkiye'deki Afrika çalışmalarına stratejik ve Afro-realist düşüncelere dayanan yeni perspektifler sunmak olduğunu kaydetti.

Siyaset, sağlık ve yapay zeka gibi farklı konularda 2 oturumda sunumlar yapıldığına dikkati çeken Athoumani, "Afrika ülkeleri salgın hastalıklar, darbeler gibi sorunlarla nasıl mücadele edebilir sorularına cevap aramak istedik. Bu programları düzenlemeye devam etmek istiyoruz. İlk olduğu için daha küçük bir boyutta tutuldu ama sonraki programları genişletmek ve yeni başlıklar eklemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler

Afrika Düşünce Platformu Genel Koordinatörü Burkina Fasolu Abdoul Fathi Sanogo da platformun Mayıs 2023'te kurulduğu ve Afrikalı araştırmacılardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Sanogo, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı noktalarındaki Afrikalı araştırmacıların da aktif ve tam üye olabileceği bir platform oluşturduk. Ancak diğer ilgili kuruluşlarla da işbirliği yapıyoruz. Bu noktada Türkiye başta olmak üzere Afrikalı olmayan uzmanlarla da ilişki kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştaydaki sunumların dilinin Türkçe olarak belirlendiğinin altını çizen Sanogo, "Türkçe ortak bir dil ve böylece Türkiye'deki Afrikalılar olarak sesimizi daha çok duyurmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Afrika Düşünce Platformu olarak Afrika'nın vizyonunun Afrikalılar tarafından ele alınması ve Afrikalıların çözümlerinin ortaya koyularak irdelenmesine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Sanogo, Afrika'nın yararına çözüm önerileri üretmek istediklerini ve çalıştayı da bunun için düzenlendiklerini sözlerine ekledi.