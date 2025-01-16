Afrika Liderlerinden İklim İşbirliği Vurgusu

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Afrika ülkelerinin liderleri, iklim değişikliği kriziyle mücadele ve kıtanın sürdürülebilir kalkınması için uluslararası işbirliğine ve teknolojik yeniliklere vurgu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'na katılan Afrikalı liderler, iklim değişikliğine karşı ortak hareket etmenin önemini ve kıtanın ekonomik kalkınması için gerekli adımları ele aldı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, tek bir ülkenin sürdürülebilirlik yolunda yürüyemeyeceğini belirterek iklim değişikliğine karşı mücadelenin uluslar arasında işbirliği gerektirdiğini ifade etti.

Tinubu, "İklim değişikliğine karşı mücadele sadece çevresel bir zorunluluk değil, kıtamızın ve küresel enerji manzarasını yeniden şekillendirecek bir ekonomik fırsattır." dedi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame de iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında siyasi kararlılığın tek başına yetersiz olduğunu söyledi.

"Sürdürülebilir kalkınma kolektif bir çabadır. Geçmişin hatalarından ders alınmalıdır." diyen Kagame, ülkelerin teknolojiyi benimseyerek iklim sorunlarıyla başa çıkması gerektiğini kaydetti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de Afrika'ya yapılan yatırımların, kıtanın büyüyen pazarına erişim sağlayacağını vurguladı.

Museveni, ülkelerinin ekonomik gelişim ve çevresel sorunlarla mücadele konusundaki çabalarının altını çizerek, Abu Dabi zirvesinin tavsiyelerine uyacaklarını dile getirdi.

Afrika liderlerinin bu çağrısı, iklim değişikliği ve ekonomik kalkınma gibi küresel meselelerde daha fazla uluslararası işbirliğinin önünü açmayı hedefliyor.

Zirvede ayrıca teknoloji ve yeniliklerin, iklim krizine uzun vadeli çözümler sunmada kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.