Afrika Liderlerinden Xi'ye Kutlama Mesajları - Son Dakika
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Afrika Liderlerinden Xi'ye Kutlama Mesajları

Afrika ülkeleri liderleri, Çin'in 75. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Xi Jinping'e destek mesajı gönderdi.

02.10.2024 17:43
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BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Afrika ülkelerinin liderleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdi.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Çin'le işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri daha fazla geliştirmek üzere her türlü çabayı gösterip kararlılıklarını sürdüreceklerini söyledi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise Çin'in Afrika ülkeleri için önemli bir kalkınma ortağı olduğunu kaydederek iki halka fayda sağlamak ve ortak refah elde etmek üzere Çin'le kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema da Çin halkının birlik ve sıkı çalışmayla büyük başarılar elde ettiğini kaydederek Çin'le çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve ortak geleceğe sahip daha uyumlu ve müreffeh bir topluluk inşa etmeye istekli olduklarını vurguladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Çin'in insanlığın gelişim tarihinde büyük bir mucize yarattığını ve Çin halkının, modernleşme süreciyle güçlü bir ülke inşa etme ve ulusal yeniden canlanma davasını kapsamlı bir şekilde ilerleterek diğer gelişmekte olan ülkelere örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyumah Boakai, Xi'nin "modernleşme yolunda hiç kimse ve hiçbir ülke geride bırakılmamalı" şeklindeki sözlerini büyük bir takdirle karşıladığını belirterek, Çin'le iş birliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Güncel, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Liderlerinden Xi'ye Kutlama Mesajları - Son Dakika

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