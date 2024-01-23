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Nijeryalı iş adamı Aliko Dangote, Afrika'nın en zengin insanı oldu - Son Dakika
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Nijeryalı iş adamı Aliko Dangote, Afrika'nın en zengin insanı oldu

Forbes Dergisi'nin yayınladığı '2024 Afrika'nın en zenginleri' listesinde, Aliko Dangote birinci sırada yer aldı. Servetini çimento üretimiyle artıran Dangote, 13'üncü kez listede birinci oldu. Güney Afrikalı Johann Rupert ikinci, Nicky Oppenheimer ise üçüncü sırada yer aldı. Toplam servetin 82,4 milyar dolar olduğu belirtildi.

Nijeryalı iş adamı Aliko Dangote, Afrika\'nın en zengin insanı oldu
23.01.2024 - 19:15,
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Afrika'nın en zengin insanı bu yıl da Nijeryalı iş adamı Aliko Dangote oldu.

Forbes Dergisinin yayınladığı "2024 Afrika'nın en zenginleri" listesinde, bu yıl da birinci sırada Nijeryalı Aliko Dangote yer aldı.

2023'te servetini 400 milyon dolar artırarak 13,9 milyar dolara çıkaran Dangote, 13'üncü kez listede birinci sırada yer almış oldu.

Servetini çimento üretimiyle kazanan Dangote, ülkesindeki ekonomik sorunlarına rağmen maddi varlıklarını büyütmeyi başardı.

Afrika en zenginleri listesinde ikinci sırada Güney Afrikalı Johann Rupert, üçüncü sırada da Güney Afrikalı Nicky Oppenheimer yer aldı.

Mısır, Cezayir, Fas, Zimbabve ve Tanzanya'dan isimlerin oluşturduğu 20 kişilik listenin toplam servetinin 82,4 milyar dolar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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Forbes, Afrika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijeryalı iş adamı Aliko Dangote, Afrika'nın en zengin insanı oldu - Son Dakika


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