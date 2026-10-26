Afrika savunma fuarı Lagos'ta açıldı, 500'den fazla firmanın katılımı bekleniyor - Son Dakika
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Afrika savunma fuarı Lagos'ta açıldı, 500'den fazla firmanın katılımı bekleniyor

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Afrika Uluslararası Savunma Fuarı AFRIDEX 2026, Nijerya'nın Lagos kentinde başladı. 26-29 Ekim'de düzenlenen fuara 500'den fazla firma ve 20 bini aşkın ziyaretçi beklenirken Türkiye, SSB ile ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, MKE ve STM'nin yer aldığı pavilyonla temsil ediliyor.

Afrika kıtasının savunma ve güvenlik alanındaki uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan Afrika Uluslararası Savunma Fuarı (AFRIDEX 2026), Nijerya'nın Lagos kentinde başladı.

26- 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen fuar, dünyanın farklı bölgelerinden savunma sanayisi temsilcilerini, askeri yetkilileri, hükümet temsilcilerini ve sektörün karar vericilerini bir araya getiriyor.

Nijerya Savunma Sanayii Kurumu (DICON) ev sahipliğinde, Nijerya hükümetinin himayesinde gerçekleştirilen organizasyon, Afrika ülkelerinin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, teknoloji transferi ve uluslararası sanayi ortaklıklarının güçlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturuyor.

Organizatörlerin paylaştığı hedeflere göre fuara 500'den fazla uluslararası katılımcı firma, 20 bini aşkın ziyaretçi ve 100'ün üzerinde resmi heyetin katılması bekleniyor. Dört gün sürecek etkinlik kapsamında 25'in üzerinde seminer düzenlenmesi ve 200'den fazla uluslararası konuşmacının yer alması öngörülüyor.

Savunma sanayisinin 5 temel alanı ele alınıyor

AFRIDEX 2026, kara, hava, deniz, uzay ve siber güvenlik olmak üzere beş temel alandaki savunma teknolojilerini kapsıyor.

Fuarda zırhlı ve taktik araçlardan topçu sistemlerine, mühimmatlardan insansız hava araçlarına, radar ve hedefleme teknolojilerinden deniz platformlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Ayrıca su altı sistemleri, sonar ve navigasyon çözümleri, uzay teknolojileri ve siber güvenlik sistemleri de organizasyonun odak alanları arasında bulunuyor.

Fuar kapsamında düzenlenen Savunma Zirvesi'nde ise bölgesel güvenlik iş birliği, terörle mücadele, deniz güvenliği, barışı koruma operasyonları, savunma sanayisinin geliştirilmesi ve teknoloji paylaşımı gibi konular ele alınıyor.

Organizasyonda ürün ve sistemlerin canlı gösterimlerinin yanı sıra ülkelerin milli pavilyonları, resmi heyet görüşmeleri ve ikili iş toplantıları da gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetlerle Afrika ülkelerinin savunma ihtiyaçlarının uluslararası üreticilerle buluşturulması ve uzun vadeli sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türk savunma sanayisi Lagos'ta yerini aldı

Türkiye, AFRIDEX 2026'ya savunma sanayisinin farklı alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile birlikte ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), HAVELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), STM, Skydagger, Med Marine, İşbir Jeneratör ve İpek Savunma Türkiye pavilyonunda yer alan kuruluşlar arasında bulunuyor.

Türk firmalarının fuardaki varlığı, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle savunma sanayisi alanında geliştirdiği ilişkilerin ilerletilmesi ve yeni ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Polonya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD de fuarın milli pavilyon planlamasında yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
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