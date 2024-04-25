Afrika tozuna karşı maske takılması önerildi - Son Dakika
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Afrika tozuna karşı maske takılması önerildi

Afrika tozuna karşı maske takılması önerildi

Afrika üzerinden taşınan çöl tozuna karşı özellikle solunum sıkıntısı çekenlerin dışarı çıktıklarında maske takmaları önerildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, Afrika tozlarının Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olduğunu belirtti. Afrika tozuyla birlikte virüs ve bakterilerin de geldiğini aktaran Gülmez, solunum sistemi hastalarında toz ve enfeksiyonların arttığını söyledi. Solunum yetmezliği olan kişilerin tozlu zamanlarda dışarı çıkmamaları veya maske takmaları gerektiğini vurgulayan Gülmez, son günlerde hastaların nefes darlığı şikayetlerinin arttığını ifade etti.

25.04.2024 14:45
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Afrika üzerinden taşınan çöl tozuna karşı özellikle solunum sıkıntısı çekenlerin dışarı çıktıklarında maske takmaları önerildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İnci Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsimde Afrika tozlarının özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olduğunu söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de tozun görüldüğünü belirten Gülmez, Afrika tozuyla beraber çok sayıda virüs ve bakterinin de geldiğini aktardı.

Özellikle solunum sistemi hastalarında bu toz ve beraberindeki virüs ve bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların da ortaya çıktığını anlatan Gülmez, "Tozların solunmasıyla birlikte bu tozlar küçük hava yollarına kadar geldiği zaman oksijen değişimi olmuyor. Özellikle solunum yetmezliği olan kişilerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Tozun yoğun olduğu zamanlarda pencerelerin havalandırma amacıyla açılmaması lazım. Dışarıya mümkün olduğu kadar çıkmamak gerekiyor. Mecburen çıkılacak ise de mutlaka maske takılması gerekiyor. Solunum yetmezliği olan kişilerde bu daha fazla derinleşebilir." diye konuştu.

Özellikle son iki gündür gelen hastalarında tekrarlayan nefes darlığının daha fazla görüldüğüne dikkati çeken Gülmez, Afrika'dan gelen tozla birlikte bağıl nemin de yükseldiğini, bu nedenle havadaki oksijen miktarının da azaldığını aktardı.

"Hasta yoğunluğumuzun arttığını tespit ettik"

Sağlıklı olan kişilerin bile tozdan etkilenebileceğini ifade eden Gülmez, şunları kaydetti:

"Havadaki oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak özellikle kalp yetmezliği olanlarda, astımlılarda ve KOAH'lılarda solunum yetmezliği daha fazla derinleşiyor. Astım ve alerjik hastalarda gelen tozla birlikte alerjen maddeler de solunduğu için astım krizlerine neden oluyor. Eğer pencereyi açmıyorsanız evin içinde maske takmanıza gerek yok ama dışarıya çıktığınızda tozun yoğun olduğu zamanlarda mutlaka maskeyle dolaşmamız gerekir. Pazartesiden beri bizim hasta yoğunluğumuzun arttığını tespit ettik. Özellikle solunum yetmezliği şikayetiyle gelen hastalarda daha fazla olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA

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