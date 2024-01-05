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Afrin ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bomba patladı: 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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Afrin ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bomba patladı: 1 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda terörden arındırılan bölgede bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba patladı. İlk belirlemelere göre, saldırıda bir sivil yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.

Afrin ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bomba patladı: 1 sivil yaralandı
05.01.2024 - 20:00,
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba, infilak ettirildi.

Racu Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaralandı.

Yaralı, ilçedeki hastaneye sevk edildi.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/ YPG'li teröristlerden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
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