Afşin'de 150 Yataklı Devlet Hastanesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Afşin'de 150 Yataklı Devlet Hastanesinin Temeli Atıldı

Afşin\'de 150 Yataklı Devlet Hastanesinin Temeli Atıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 150 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı. İnşa edilecek hastane, depreme dayanıklı olması için deprem izolatörü ile donatılacak. Hastane, tam donanımlı şekilde inşa edilecek ve 200 yatağa kadar çıkabilecek kapasiteye sahip olacak. Afşin'de yapılan hastane projesi, bölgedeki sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini gösteriyor.

09.08.2024 14:29
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 150 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı.

Efsus Turan Mahallesi'nde 44 bin 707 metrekare alana inşa edilecek, bodrum, zemin dahil 7 kattan oluşacak hastanenin temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katıldığı törende konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Afşin'de yapılacak hastanenin depreme dayanıklı olması için deprem izolatörü ile donatılacağını söyledi.

150 yataklı hastanenin 904 milyon liralık yatırım maliyetine sahip olduğunu ve tam donanımlı şekilde inşa edileceğini dile getiren Kirişci, "Her ne kadar 150 yataklı olmuş olsa da bu 200 yatağa kadar çıkabilecek, burada müştemilatı, donatıları, poliklinikleri, yoğun bakım üniteleri, bütün bunların tamamı dikkate alındığında oldukça büyük bir hastane olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımının devam ettiğini hatırlatan Kirişçi, şöyle konuştu:

"Burada olduğu gibi sadece kalıcı konutla, köy evleri de değil, sağlık başta olmak üzere bütün alanlarda da çalışmalarımız yürüyor. Afşin'imiz için çok önemli olan içme suyu konusu vardı. Bilindiği üzere Afşin'in kuzeyinde yer alan Kurudere ve Sarı Mağara kaynak suları var. Bu proje de yüzde 65 düzeyinde bir tamamlanma söz konusu. Devlet Su İşlerimiz bu çalışmayı yürütüyor ve 1,5 milyar liralık bir yatırım söz konusu. 29 Ağustos'ta tünel ve isale hattı ihalesiyle toplam 4 milyar liralık bir yatırım inşallah ilçemizde gerçekleşmiş olacak. Ayrıca Adatepe Projesi 320 bin dönümlük bir alanın sulanmasını hedefleyen bir proje. İnşallah 2025 yılı itibarıyla sulama sezonunda bu 320 dönümlük alanın 70 bin dönümlük kısmını suya kavuşturmuş olacağız."

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da 150 yataklı hastanenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Deprem bölgesine büyük bir hassasiyetle yaklaşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bölgenin yaralarının sarılması için ilgisini hiç eksik etmiyor. Kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi ise temeli atılan hastanenin şimdiden ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Depremlerin ardından il genelindeki sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini belirten Şirikçi, bu kapsamda il merkezinde 600 yataklı genel hastane ve 400 yataklı merkez acil durum hastanesi, Türkoğlu ilçesine 120 yataklı acil durum hastanesi, Nurhak ilçesine 50 yataklı acil durum hastanesi yapıldığını vurguladı.

Kurban kesimi ve dualar sonrasında hastane inşaatının temeli atıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi Fikri Şirin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile diğer ilgililer katıldı.

Törenin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet, TOKİ konutlarında incelemede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afşin'de 150 Yataklı Devlet Hastanesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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