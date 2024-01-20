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AFSÜ Hastanesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiler - Son Dakika
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AFSÜ Hastanesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiler

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde görevli bir grup hekim ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'sessiz yürüyüş' etkinliğiyle protesto etti. İmaret Camisi avlusunda toplanan hekim ve öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlarla Kent Meydanı'na yürüyen topluluk, 'İsrail kaybedecek, insanlık kazanacak' sloganları attı. AFSÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, İsrail'in Filistin topraklarında masumları öldürdüğünü ve hastaneleri bombalamayı sürdürdüğünü belirterek, sağlık çalışanları olarak tıp sektöründe boykota devam ettiklerini ve herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet ettiklerini söyledi.

AFSÜ Hastanesi\'nde İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto ettiler
20.01.2024 - 16:19,
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde görevli bir grup hekim ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "sessiz yürüyüş" etkinliğiyle protesto etti.

İmaret Camisi avlusunda beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Topluluk, daha sonra ellerindeki Türk, Filistin bayrakları ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.

"İsrail kaybedecek, insanlık kazanacak"

AFSÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, İsrail'in Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde bebek, kadın, yaşlı demeden masumları öldürdüğünü, hastaneleri de bombalamayı sürdürdüğünü söyledi.

En güçlü silahın boykot olduğunu dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Biz sağlık çalışanları olarak gıda, giyim ve diğer alanlarda olduğu gibi tıp sektöründe de boykota devam ediyoruz. Vicdan sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet ediyoruz. İsrail kaybedecek, insanlık kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak.Yıkılan hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak."

Kaynak: AA
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