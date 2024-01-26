 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antakya ve Ölüdeniz Fayları üzerinde araştırma yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antakya ve Ölüdeniz Fayları üzerinde araştırma yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, beraberindeki ekiple Antakya Fayı ile Ölüdeniz Fayı'nın kuzey segmentlerinde araştırma yapacaklarını belirterek, bu araştırmaların sonucunda yeni deprem verileri üreteceklerini söyledi. Özkaymak, ayrıca Antakya ve Ölüdeniz Fayları üzerindeki bilinmeyen faylar hakkında da çalışmalar yapacaklarını ve bu fayların deprem üretme potansiyeline yönelik veriler elde edeceklerini ifade etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antakya ve Ölüdeniz Fayları üzerinde araştırma yapacak
26.01.2024 - 12:19,
Abone Ol

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, beraberindeki ekiple Antakya Fayı ile Ölüdeniz Fayı'nın kuzey segmentlerinden Yesemek, Narlı, Sakçagöz faylarında araştırma yapacaklarını belirterek, "Araştırmaların sonucunda, bu fayların deprem üretme potansiyeline yönelik yeni veriler üreteceğiz." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede çalışmalar yapan Özkaymak, AA muhabirine, yaklaşık bir yıllık süre zarfında bölgede 44 binin üzerinde artçı yaşandığını, azalarak da olsa bunların 3-4 yıl devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Bölgede yaptıkları çalışmalarda, depremler nedeniyle 450 kilometreye yakın bir yüzey kırığının oluştuğunu gözlemlediklerini aktaran Özkaymak, şöyle konuştu:

"6 Şubat'taki depremler bize, bilimsel anlamda beklemediğimiz durumları da öğretti. Aynı anda birden fazla fay segmentinin kırıldığını gördük. İlk depremde 4, ikinci depremde 2 fay segmenti kırıldı. Bu segmentlerin aynı anda kırılması da bizim beklediğimiz büyüklüğü de artırdı. Bizim Kahramanmaraş'ta beklediğimiz deprem 7,2-7,3 büyüklüğündeydi, 7,7 ile 7,6 değil. Yine, aynı gün 9 saat arayla iki büyük deprem, bölgedeki yıkımı oldukça artırdı."

-"Kırılmamış olan segmentlerin bu anlamda araştırılması çok önemli"

Gelecek yıllarda kırılmanın meydana geldiği alanlarda yeni bir kırılma beklemediklerine işaret eden Özkaymak, şunları kaydetti:

"Kırılmamış olan segmentlerin bu anlamda araştırılması çok önemli. Bu yıl 'Türkiye Diri Faylarının Paleosismoloji Projesi' kapsamında Antakya Fayı ile Ölüdeniz Fayı üzerindeki Yesemek, Narlı ile Sakçagöz segmentlerinde araştırmalar yapacağız. Çünkü, bu faylar hakkında günümüzde yeterince veri yok. Bu araştırmaların sonucunda, bu fayların deprem üretme potansiyeline yönelik yeni veriler üreteceğiz. Projede, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Softa ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile çalışacağız."

"Bilinmeyen fay üzerindeki konuları ortaya çıkarmaya çalışacağız"

Özkaymak, sismolojik ve deprem davranışları açısından Hatay ve güney bölgesindeki fayları çok iyi tanımadıklarını dile getirdi.

Ölüdeniz Fayı'nın kuzey kolları üzerinde 1800'lü yıllarda yıkıcı deprem kayıtlarının olduğuna dikkat çeken Özkaymak, şöyle devam etti:

"O depremlerin hangi faylar üzerinde meydana geldiği, şu ana kadar bilinmiyor. Dolayısıyla Antakya'nın güney tarafına yoğunlaşarak bu bilinmeyen fay üzerindeki konuları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Çünkü, Antakya'nın güneyinde ve doğusunda gelecek yıllarda 7,3-7,4 ve hatta faylar birlikte kırıldıklarında 7,6-7,7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan büyük faylar var. Ölüdeniz Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu'yla Antakya bölgesinde birleşme eğilimi gösteriyor. Güneye doğru da Kızıldeniz ve İsrail'e doğru devam eden çok büyük bir kırık. Bu kırık, Arap ile Afrika plakasının arasındaki tektonik sınırı da oluşturuyor. Antakya Fayı ise güneybatıya doğru devam ederek Kıbrıs Adası güneyinden geçen ve Afrika okyanusal litosferinin Anadolu plakası altına daldığı Kıbrıs yayına bağlanmaktadır."

Özkaymak, Kıbrıs Adası ve doğusundaki bu alanda da özellikle deniz altında yıkıcı deprem ve tsunami oluşturma potansiyeline sahip kırıkların olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ölüdeniz, Antakya, Deprem, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antakya ve Ölüdeniz Fayları üzerinde araştırma yapacak - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:48
Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:48 Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 16:00:18. #1.11#
SON DAKİKA: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antakya ve Ölüdeniz Fayları üzerinde araştırma yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement