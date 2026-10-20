Afyonkarahisar'da 20 yıllık sigara bağımlısı kişi hastane desteğiyle sigarayı bıraktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 20 yıllık sigara bağımlısı kişi hastane desteğiyle sigarayı bıraktı

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Afyonkarahisar\'da 20 yıllık sigara bağımlısı kişi hastane desteğiyle sigarayı bıraktı
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Afyonkarahisar'da 20 yıldır sigara kullanan bir kişi, hastanede aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtuldu. Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı, kişinin sevenlerinin desteğiyle hızlıca bıraktığını ve iş arkadaşını da polikliniğe getirdiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da bir kişi hastanede aldığı destekle sigara bağımlılığından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşayan Eyüp Pınar (38), 20 yıldır kullandığı sigaraya bağlı nefes darlığı şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Aldığı destekle bağımlılıktan kurtulan Pınar, sigarayı bıraktıktan sonra rahat nefes almaya başladığını söyledi.

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı da "Sevenlerinin desteğiyle hızlı şekilde sigarayı bıraktı. Hatta polikliniğe beraber çalıştığı iş arkadaşını da getirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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