Afyonkarahisar'da başından vurulan kadın ağır yaralı bulundu, saldırgan firar etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da başından vurulan kadın ağır yaralı bulundu, saldırgan firar etti

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Afyonkarahisar\'da başından vurulan kadın ağır yaralı bulundu, saldırgan firar etti
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Afyonkarahisar'ın Osman Gazi Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda başından tüfekle vurulmuş ağır yaralı kadın bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan kadın için polis, aracıyla olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AFYONKARAHİSAR'da Osman Gazi Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğundaki kadın başından tüfekle vurulmuş halde, ağır yaralı bulundu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arkasındaki sokakta meydana geldi. Park halindeki 03 AIU 814 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda başından vurulmuş ağır yaralı bir kadın bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ana yol üzerinde duran bir araçtan inen kişi, otomobildeki kadın sürücüye tüfekle ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden kaçtı.

Polis ekibi, kadının kimliğinin tespiti ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA
Osman Gazi3. SayfaGüncelPolisAfyonSon Dakika

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