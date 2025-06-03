Afyonkarahisar'da Blok Mermer Fuarı Hazırlıkları

Afyonkarahisar'da 18- 21 Haziran'da düzenlenecek "Blok Mermer Fuarı"nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, termal bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın yararına olacak her projenin yanında olduklarını söyledi.

Doğaltaş sektöründeki eşsiz mirası ve gücünü dünyaya duyuracak önemli bir vizyonun heyecanını paylaşmak için burada olduklarını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu fuar yalnızca ticari bir etkinlik değil, ilimizin 400 milyon metreküplük mermer rezervinin, 6,9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olacaktır. Afyonkarahisar dünyanın en seçkin doğal taş rezervlerinden biridir. Fuarımızda 1500'ün üzerinde mermer bloğu, 200'den fazla tarafından firma tarafından sergilenecek."

"Bu sektör, sosyal kalkınmamızın da lokomotifi konumunda"

Yiğitbaşı, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, ABD ve Hindistan gibi pek çok ülkeden alım heyetlerini ağırlayacaklarını vurguladı.

Paydaşlarla bu büyük organizasyonu heyecan içinde hayata geçirdiklerini aktaran Yiğitbaşı, "Bölgemizde binlerce kişiye istihdam sağlayan bu sektör, sosyal kalkınmamızın da lokomotifi konumunda. Afyonkarahisar, özgüvenle, inançla, ortak akıl ile attığı güçlü adımlara bir yenisini ekleyecek. Bu güçlü hikayenin ortaya çıkmasına emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, İscehisar ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de konuşma yaptı.