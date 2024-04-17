Afyonkarahisar\'da bulunan kızıl tilki yavruları doğaya bırakılacak

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir haftalıkken bulunan kızıl tilki yavruları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tek başlarına yaşamlarını sürdürecek duruma getirildikten sonra doğaya bırakılacak.
Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli ve Eskişehir'den getirilen çok sayıda yabani hayvan, AKÜREM'de tedavi ediliyor.
Yaklaşık 1 haftalıkken Bolvadin ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan iki kızıl tilki yavrusu da Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri aracılığıyla AKÜREM'e teslim edildi.
Kızıl tilki yavruları, tek başına hayatlarını sürdürebilecek kadar büyüdüklerinde yeniden doğal yaşamlarına kavuşacak.
"Genel muayenelerinde tilkilerin bir haftalık olduğunu gördük"
AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, AA muhabirine, ilçede vatandaşlar tarafından 2 yavru tilki bulunduğunu söyledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen tilkilerin AKÜREM'e getirildiğini belirten Aytekin, "Öksüz kalmış tilki yavrularını getirdiler. Yavru tilkilerin genel muayenelerini yaptık. Genel muayenelerinde tilkilerin bir haftalık olduğunu gördük." dedi.
Yavru tilkilerin aç kaldıklarını gözlemlediklerini kaydeden Aytekin, şöyle konuştu:
"Şu anda sağlıklılar. Her gün süt veriyoruz. 5 haftalık oluncaya kadar sütle besleyeceğiz. Bunlar etçil hayvan oldukları için 5 haftadan sonra yavaş yavaş etle besleyeceğiz. Öksüz ve yetim kalan yavru kızıl tilkilere AKÜREM olarak sahip çıkıyoruz. Öğrenciler yavrulara 'Loki' ve 'Kirke' ismini koydu. Öğrencilerle birlikte bakım ve beslemelerini yapıyoruz. Rehabilitasyon noktasında en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz."
Kızıl tilkilerin insanlara alışmaması için özen gösteriliyor
Tilki, çakal, kurt gibi hayvanların en önemli özelliğinin insanlardan uzak yaşaması olduğunu vurgulayan Aytekin, kızıl tilki yavrularının da insanlara alışmaması için gerekli özeni gösterdiklerini söyledi.
Aytekin, "Gelen hastanın durumuna göre vakanın ağır veya ciddiyetine göre küçükken gelmişse bunları daha uzun süre elimizde tutuyoruz. Doğaya alışabilecek zamana kadar burada bakım ve beslemelerini yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Besleme sürecinin zorluğuna vurgu yapan Aytekin, "Anneden emmediğinden dolayı zor oluyor. Her hayvanın kendine ait beslenme şekli var. Günde 2-3 kez sütle besleyerek yaşamlarını sağlıyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da bulunan kızıl tilki yavruları doğaya bırakılacak - Son Dakika
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Çanakçı Ortaokulu birinci oldu. Final müsabakasında Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nu 3-0 mağlup eden Çanakçı Ortaokulu, şampiyonluk kupasını aldı. Turnuvada ikinci sırayı Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu, üçüncü sırayı ise Atatürk Ortaokulu elde etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okulun Sosyal Etkinlikler Kulübü etkinliği kapsamında Çevlik Sahili'nde bir araya gelerek temizlik yaparak çöpleri topladı. Okul Müdürü Esat Boğday, etkinliğin öğrencilerde doğa ve çevre bilincinin gelişmesi ile sosyal farkındalık oluşmasını amaçladığını belirtti.
Siirt Tabipler Odası üyeleri, Gaziantep'te görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan'ı anmak için basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı. Oğuz köyünde yaşayan Ezidi aileler, bayram için bir araya gelerek birbirlerini ziyaret etti. Sofralarda bir araya gelen aileler, farklı renklere boyanmış ve pişmiş yumurtaları tokuşturdu. Misafirlere bereket getirmesi amacıyla beyaz ve kırmızı iplerden örülmüş bileklikler takıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Çeltik Komisyonu Başkanlığı tarafından sulama kanallarında sivrisinekle mücadele kapsamında dronla ilaçlama uygulaması başlatıldı. Bafra, Türkiye'nin ikinci büyük çeltik üretim sahası olup, her yıl 140 bin dönüm alanda çeltik ekilmektedir. Bu alandan yılda 110 bin ton civarında çeltik elde edilmektedir. Çeltik tarımının yapıldığı havuzlama sistemleri, sivrisineklerin üreme alanları olarak bilinmektedir. Bu nedenle dronla yapılan ilaçlama çalışmalarının daha etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Çeltik üretim sezonu boyunca dronla ilaçlama çalışmaları devam edecektir.
İktisat ve Toplum dergisinin düzenlediği Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. Leeds Üniversitesi'nden Dr. Esra Nur Uğurlu, bu yılki ödülün sahibi oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?