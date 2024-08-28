Afyonkarahisar\'da Büyük Taarruz\'un 102. yılı törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Binbaşı Murat Şenoğlugil ve köyün muhtarı Mehmet Ali Tetik konuşma yaptı.
Tören, askeri birliklerin geçişi ve şehitlik ziyaretiyle sona erdi.
Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
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