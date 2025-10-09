Restoranda çantayla para ticareti! CHP'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Restoranda çantayla para ticareti! CHP'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı

Restoranda çantayla para ticareti! CHP\'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı
09.10.2025 17:24
Kendisine ait restoranda bir kişiden çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntülenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem hakkında valilik, adli soruşturmanın başladığını açıkladı. Kadem görüntüler için, "Kendi dükkanımdaki ticaretim" derken Afyonkarahisar Belediyesi de inceleme başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyesi olan Mustafa Kadem'e ait görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Kadem, kendisine ait olan restoranda bir kişiden aldığı yüklü miktarda parayı çantaya koyduğu görüldü.

PARA DOLU ÇANTAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

MUSTAFA KADEM: KENDİ DÜKKANIMDAKİ TİCARETİM

Mustafa Kadem'den de açıklama geldi. Kadem, "Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "09.10.2025 tarihli olarak yerel basında yer alan haber ve aynı konuya ilişkin olarak çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılan video hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Haberde ismi geçen Belediye Meclis Üyesi ile ilişkilendirilen iddialar üzerine, konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır.

Belediyemiz, tüm süreçlerde şeffaflık, tarafsızlık ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmekte olup, iddiaların aydınlatılması ve kamuoyunun doğru ilgilendirilmesi için gereken her türlü adım atılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

"KONU TÜM YÖNLERİYLE AÇIĞA ÇIKARILMALI"

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde, Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu CHP'li belediye meclisi üyesinin bu parayı kimden ve hangi amaçla aldığı, talimatı kimden ya da kimlerden aldığı, kamuoyunun merak ettiği önemli sorular olarak karşımızdadır. İddialarda adı geçen kişi Afyonkarahisar Belediyesi İmar Komisyonu üyesidir. Görüntülerde çantayla alınan para 'Afyonkarahisar Belediyesinde imar işleri böyle mi yürütülüyor?' sorusunu akıllara getirmektedir. Kamuoyunun vicdanı adına bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyor, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Afyonkarahisar Belediyesi, Kübra Güran Yiğitbaşı, Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, Belediye, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranda çantayla para ticareti! CHP'li meclis üyesine soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • katas3478:
    hayvanlar kusura bakmasınlar onlardan özür diliyorum ama kırmızı solucanlar neden yorum yapmamış ve neden yoldaşlarına sahip çıkmamış merak ediyorum. bu arada gerçek solcular baş tacı. onları seviyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
