Afyonkarahisar'da düzenlenen Baba-Çocuk Kampı sona erdi

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Afyonkarahisar'da, Valilik, Belediye, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "3. Baba- Çocuk Kampı" sona erdi.

Etkinliğe 10 farklı ilden katılan 120 aile, Motor Sporları Merkezi'ndeki uluslararası kamp karavan alanında kurdukları çadırlarda kaldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, kampın çok keyifli geçtiğini söyledi.

Çocuklarla babaların, birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerle eğlenirken, düşünme ve üretme fırsatı da bulduğunu belirten Akülke, "Çok keyifli etkinlikler gerçekleştirildi. Bir sürü fidanı toprakla buluşturduk. İlk defa baba çocuk ormanı oluşturduk. İnşallah geleceğimizin teminatı olan çocuklar gibi ağaçlar da büyür. Umarım farklı illerden gelen çocuklar da kentin birer turizm elçisi olurlar." dedi.

Kampa katılan baba Fuat Çetin de kamp organizasyonunun çok iyi olduğunu kaydetti.

Çocuklarıyla güzel zaman geçirdiklerini anlatan Çetin, "Su oyunları çok iyiydi. Biz çok keyif aldık. Bir daha ki yılı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.