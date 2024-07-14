Afyonkarahisar'da düzenlenen Baba-Çocuk Kampı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da düzenlenen Baba-Çocuk Kampı sona erdi

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen 3. Baba-Çocuk Kampı sona erdi. Etkinliğe 10 farklı ilden katılan 120 aile, Motor Sporları Merkezi'ndeki uluslararası kamp karavan alanında kurdukları çadırlarda kaldı. Kamp boyunca çocuklarla babalar birlikte etkinlikler gerçekleştirerek eğlendi ve aynı zamanda düşünme ve üretme fırsatı buldu. Kamp organizasyonundan memnun kalan katılımcılar, gelecek yıl için sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

14.07.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da, Valilik, Belediye, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "3. Baba- Çocuk Kampı" sona erdi.

Etkinliğe 10 farklı ilden katılan 120 aile, Motor Sporları Merkezi'ndeki uluslararası kamp karavan alanında kurdukları çadırlarda kaldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, kampın çok keyifli geçtiğini söyledi.

Çocuklarla babaların, birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerle eğlenirken, düşünme ve üretme fırsatı da bulduğunu belirten Akülke, "Çok keyifli etkinlikler gerçekleştirildi. Bir sürü fidanı toprakla buluşturduk. İlk defa baba çocuk ormanı oluşturduk. İnşallah geleceğimizin teminatı olan çocuklar gibi ağaçlar da büyür. Umarım farklı illerden gelen çocuklar da kentin birer turizm elçisi olurlar." dedi.

Kampa katılan baba Fuat Çetin de kamp organizasyonunun çok iyi olduğunu kaydetti.

Çocuklarıyla güzel zaman geçirdiklerini anlatan Çetin, "Su oyunları çok iyiydi. Biz çok keyif aldık. Bir daha ki yılı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Motor, Çocuk, Baba, Etkinlikler, Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da düzenlenen Baba-Çocuk Kampı sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:16 Fransa’da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü Fransa'da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
13:25 Kaçak akım faciasında can veren Özge’den geriye mutlu anları kaldı Kaçak akım faciasında can veren Özge'den geriye mutlu anları kaldı
13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 19:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düzenlenen Baba-Çocuk Kampı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement