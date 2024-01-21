Afyonkarahisar\'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

10:20 • •
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
D.E. (30) idaresindeki 07 CEN 09 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki H.E. (30) ve İ.E. (4) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Çay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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