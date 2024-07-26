Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda durdurdukları bir araçta izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen ve geçici koruma belgesi olan bir çocuk olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü olan M.O. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

26.07.2024 16:45
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Kontrolde, araçta izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen ile geçici koruma belgesi olan bir çocuk olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.O'yu gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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