 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in saldırılarını protesto etti

Afyonkarahisar'da bir grup hekim ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. İmaret Camisi avlusunda toplanan hekimler, şehitler ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Daha sonra Kent Meydanı'na yürüyen grup adına açıklama yapan Hüseyin Kayabaş, Filistin'deki suçların devam ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar\'da hekimler İsrail\'in saldırılarını protesto etti
13.01.2024 - 15:26,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da bir grup hekim ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi avlusunda beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve sağlık çalışanları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmadaki şehitler ile hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hekim ve sağlık çalışanları, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Kayabaş, kahraman şehitlerin isimlerini okuyarak Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Filistin topraklarında işlenen suçların büyüyerek devam ettiğini aktaran Kayabaş, "Terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşümüzün 9'uncu haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Dış Politika, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:45:12. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement