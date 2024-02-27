Afyonkarahisar\'da İki Nehir Arasında belgeselinin Türkiye galası yapıldı

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Afyonkarahisar'da 1. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş Türk ve İngiliz

askerlerinin anılarını konu alan "İki Nehir Arasında" belgeselinin Türkiye galası öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Belgesel filmde, Kut Savaşı'nda esir düşmüş İngilizler ile Basra'da esir düşmüş Türklerin yaşadığı ve bugüne kadar

hiçbir şekilde konuşulmamış olan hikayelerini ortak acı perspektifinden mercek altına alıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan, belgeseli yazan ve yöneten Berfi Dicle Öğüt, tarihi bir belgesel filmi geniş kitlelere ulaştırabilmek yaratıcıkla ilgili bir deneyim gerektirdiğini söyledi.

Daha filim çekilmemişken İngiliz Yönetmen Yapımcı Barbara Orton'un bazı yorumlarının olduğunu kaydeden Öğüt, "Bu yorumlar filmin gidişatını etkiledi. Filim kolay süreçlerden oluşmuyor. Zamanla oluşan bir şey. Bütün bu zaman içerisinde bütün gün beraberdik." dedi.

Filmin artı 6 yaş grubuna hitap edecek kadar çok daha geniş kitlelere hitap eden hem ulusal hem de uluslararası seyirciye hitap edebilecek vizyona sahip olduğunu belirten Öğüt, şöyle konuştu:

"Bu tek başına olacak bir şey değildi. Afyonkarahisar'da yaşanmış olan İngiliz esir kampları bilinmeyen bir konu. Filimde biz görünmeyen, konuşulmayanı bu süreçte görüyoruz. İngiliz ve Türk askerlerin esirlerin yaşamış olduklarını. Amacımız beraber olarak uluslararası barışa hizmet etmek. Geçmişte olanları günümüz nesillerine aktarmak."

İngiliz Yönetmen Yapımcı Barbara Orton da "Belgesel popüler konulardan birazcık daha uzak İngilizlerin de hiç bilmediği bir konuydu. Belki bu şekilde duyulacak." diye konuştu.

Daha sonra şehitlikler ziyaret edildi, ardından belgeselin ilk gösterimi gerçekleştirildi.