Afyonkarahisar'da İsrail'in ABD Kongresi konuşması protesto edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İsrail'in ABD Kongresi konuşması protesto edildi

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını protesto etmek amacıyla toplandı. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü vahşeti kınayarak Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

26.07.2024 15:55
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Afyonkarahisar'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması protesto edildi.

Milli İrade Platformu üyeleri, cuma namazı sonrası İmaret Camisi avlusunda toplandı.

İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı Ali Zengin, grup adına yaptığı açıklamada, ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesinin bir kez daha düştüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresini bu eylemden dolayı şiddetle kınadıklarını dile getiren Zengin, şöyle konuştu:

"Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak, zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz."

Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamladıklarını aktaran Zengin, "Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır." dedi.

Açıklamanın ardından grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Gruptakiler, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Kaynak: AA

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